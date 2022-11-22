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Haberler Ekonomi Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye! EYT'de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı!

Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye! EYT'de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı!

EYT'lilerin emekliliğine sayılı günler kaldı. Düzenleme geldiğinde ilk etapta 1 buçuk milyon kişi emekli edilecek. Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti gibi haklardan yararlanılabilecek. İşte EYT'de son gelişmeler haberimizde!

takvim.com.tr
22.11.2022 09:46 - Son Güncelleme: 22.11.2022 09:46
EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

EYT'lilerin emeklilik yolunda çok az bir süresi kaldı. Bu süreçte isteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı yakalarken, kıdem tazminatı da alabilecek. Emekli olacak EYT'liler ise emekli maaşının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. Promosyon alınacak banka emeklilik başvurusu esnasında seçilebilecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak. Peki, EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? İşte son durum...

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EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemeyle ilk etapta 1.5 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak.

EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak.

EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

Bu imkanların başında kıdem tazminatı gelirken, gerek tazminat gerekse prim ödemelerindeki artış nedeniyle işverenlere de destek gündemde. İşte çalışanların tazminat formülü ve gündemdeki destekler...

EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

* EYT ile emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.

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