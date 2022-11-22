Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye! EYT'de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı!

EYT'lilerin emeklilik yolunda çok az bir süresi kaldı. Bu süreçte isteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı yakalarken, kıdem tazminatı da alabilecek. Emekli olacak EYT'liler ise emekli maaşının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. Promosyon alınacak banka emeklilik başvurusu esnasında seçilebilecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak. Peki, EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? İşte son durum...