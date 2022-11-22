Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye! EYT'de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı!
EYT'lilerin emekliliğine sayılı günler kaldı. Düzenleme geldiğinde ilk etapta 1 buçuk milyon kişi emekli edilecek. Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti gibi haklardan yararlanılabilecek. İşte EYT'de son gelişmeler haberimizde!
EYT'lilerin emeklilik yolunda çok az bir süresi kaldı. Bu süreçte isteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı yakalarken, kıdem tazminatı da alabilecek. Emekli olacak EYT'liler ise emekli maaşının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. Promosyon alınacak banka emeklilik başvurusu esnasında seçilebilecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak. Peki, EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? İşte son durum...
Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak.
* EYT ile emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.