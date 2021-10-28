SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak
Son dakika haberleri... Piyasaların gözü kulağı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda olacak. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 200 baz puan (yüzde 2) faiz indiriminin ardından Başkan Kavcıoğlu, ilk kez kameralar karşısına geçecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistler ve basın mensuplarıyla bugün saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek. Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.
28.10.2021 01:24
- Son Güncelleme: 28.10.2021 01:32
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Başkan Şahap Kavcıoğlu, ekonomistler ve basın mensuplarıyla bugün saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek.
Piyasalarda ise gözler bugün açıklanacak yılın son enflasyon raporuna ve Başkan Kavcıoğlu'nun basın toplantısına çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından bugün ekonomistler ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
TOPLANTI SABAH SAATLERİNDE
Kavcıoğlu, IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.