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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

Son dakika haberleri... Piyasaların gözü kulağı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda olacak. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 200 baz puan (yüzde 2) faiz indiriminin ardından Başkan Kavcıoğlu, ilk kez kameralar karşısına geçecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistler ve basın mensuplarıyla bugün saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek. Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.

28.10.2021 01:24 - Son Güncelleme: 28.10.2021 01:32
SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Başkan Şahap Kavcıoğlu, ekonomistler ve basın mensuplarıyla bugün saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

Piyasalarda ise gözler bugün açıklanacak yılın son enflasyon raporuna ve Başkan Kavcıoğlu'nun basın toplantısına çevrildi.

SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından bugün ekonomistler ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

TOPLANTI SABAH SAATLERİNDE
Kavcıoğlu, IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

SON DAKİKA: Piyasaların gözü kulağı burada! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı yapacak

Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.

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