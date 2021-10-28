Milyonlarca emekliye ilave 35 bin TL yatacak! Hepsi değişiyor, İkramiyeler de maaşlar da artıyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Milyonalarca emekli 3600 ek gösterge hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu sebeple gözler kasım ayında yapılacak komisyon çalışmalarına çevrildi. Ek gösterge sayesinde memur emeklilerinin ikramiyesi 30 bin TL olacak. 30 senelik hizmeti olan bir vatandaşın ikramiyesi 35 bin TL artacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları ne kadar olacak? Kimin maaşı kaç lira artacak? İkramiyeler nasıl değişecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!