Milyonlarca emekliye ilave 35 bin TL yatacak! Hepsi değişiyor, İkramiyeler de maaşlar da artıyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı!
Milyonalarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. 3600 ek gösterge için gözler kasım ayında başlayacak komisyon çalışmalarına çevrildi. Ek gösterge artışı maaş ve ikramiyelere olumlu bir şekilde yansıyacak. Ek gösterge sayesinde memur emeklilerinin ikramiyesi 30 bin TL olacak. 30 senelik hizmeti olan bir vatandaşın ikramiyesi 35 bin TL artacak. Bu düzenleme polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri başta olmak üzere kamudaki meslek gruplarını kapsayacak. Ek gösterge cetveli yeniden belirlenerek, hem görev ücreti hem de emekli aylığı, ikramiyesine yansıyacak. İşte 3600 ek göstergeye ilişkin tüm gelişmeler!
Milyonlarca emekliye ilave 35 bin TL yatacak! Hepsi değişiyor, İkramiyeler de maaşlar da artıyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Milyonalarca emekli 3600 ek gösterge hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu sebeple gözler kasım ayında yapılacak komisyon çalışmalarına çevrildi. Ek gösterge sayesinde memur emeklilerinin ikramiyesi 30 bin TL olacak. 30 senelik hizmeti olan bir vatandaşın ikramiyesi 35 bin TL artacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları ne kadar olacak? Kimin maaşı kaç lira artacak? İkramiyeler nasıl değişecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor.