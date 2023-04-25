ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023!
ÖTV'siz araç fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Başkan Erdoğan, ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. Peki, ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
ÖTV düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var" dedi ve ÖTV muafiyeti uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda arama motorlarında, " ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV'siz araç fiyatları nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler...
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuştu. Erdoğan merakla beklenen ÖTV müjdesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi hangi araçları kapsayacak? İşte detaylar...
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: