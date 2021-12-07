Geri ödemesi, karşılığı yok! e-Devlet üzerinden müracaat ediliyor! Başvurana en az 5 - 10 - 25 bin TL verilecek! 3 yıl detayı önemli...
Başvurana en az 5 - 10 - 25 bin TL verilecek! Geri ödemesi, karşılığı yok! e-Devlet üzerinden müracaat ediliyor! 3 yıl detayına dikkat... Başvuranlar karşılıksız para desteğinden yararlanıyor. Pandemi ile beraber kendi işini oluşturmak isteyenlerin sayısında artış var. Oldukça fazla müessese belli ölçülerde destekte bulunuyor. KOSGEB desteklerinden ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. İşletmeniz düşük ve orta-düşük teknoloji düzeyinde ise 100 bin lira, orta-yüksek ise 200 bin lira, yüksek teknoloji düzeyinde ise destek üst limiti 300 bin liraya ulaşıyor.
Hayalindeki işi kurmak isteyenler için karşılıksız para desteği müjdesi duyuruldu. KOSGEB tarafından sağlanan destekler vatandaşa büyük kolaylıklar sağlıyor. KOSGEB en az 5 bin lira 'kuruluş desteği' yapılıyor. Çalıştırdığınız personele yönelik toplam prim gün sayısı üzerinden 10 bin-25 bin lira arasında 'performans desteği' adı altında bir para veriliyor.Bu para desteği ile ilgili 3 yıl detayı dikkat çekiyor. KOSGEB desteklerinden ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. Kuracağınız iş ile ilgili sağlam bi araştırma yaparak maliyet hesaplamasını, piyasa analizini, müşteri potansiyelini, risk ve kârlılığını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İşte kendi işini kurup patron olmak isteyenlere KOSGEB tarafından sağlanan tüm destekler...
. Birçok kurum da belli ölçülerde destekte bulunuyor. Destek konusunda özellikle işgücüne katılımı artırmak için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor.
3 YIL DETAYINA DİKKAT!
Burada önemli olan ayrıntı, destekten yararlanmak isteyen kişinin, daha önce bir işletmesinin veya bir işletmeye ortaklığının olup olmaması. KOSGEB mevzuatına göre, yeni bir işletme kuran kişinin, kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması gerekiyor.
Ayrıca tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı da aranıyor.