Geri ödemesi, karşılığı yok! e-Devlet üzerinden müracaat ediliyor! Başvurana en az 5 - 10 - 25 bin TL verilecek! 3 yıl detayı önemli...

Hayalindeki işi kurmak isteyenler için karşılıksız para desteği müjdesi duyuruldu. KOSGEB tarafından sağlanan destekler vatandaşa büyük kolaylıklar sağlıyor. KOSGEB en az 5 bin lira 'kuruluş desteği' yapılıyor. Çalıştırdığınız personele yönelik toplam prim gün sayısı üzerinden 10 bin-25 bin lira arasında 'performans desteği' adı altında bir para veriliyor.Bu para desteği ile ilgili 3 yıl detayı dikkat çekiyor. KOSGEB desteklerinden ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. Kuracağınız iş ile ilgili sağlam bi araştırma yaparak maliyet hesaplamasını, piyasa analizini, müşteri potansiyelini, risk ve kârlılığını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İşte kendi işini kurup patron olmak isteyenlere KOSGEB tarafından sağlanan tüm destekler...