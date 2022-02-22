Beden işçisi, çarşı ve mahalle bekçisi, hastane personeli ve daha niceleri... İŞKUR'da mega işçi alımı başladı! 75. 875 kişilik dev kadro istihdamı

İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 75 bin 875 personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanları detaylı görüntülemek için İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı olacak. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda; çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, hastane personeli, dokuma konfeksiyon makineci ve daha birçok alanda personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!