Paranıza para katın! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!
Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti! Türkiye'de uygulanmaya başlayan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında bir yandan kurda düşüş yaşanırken, diğer yandan bankaların normal vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları artış göstermeye başladı. Yüksek oranları ile dikkat çeken mevduat hesapları TL birikimleri için vatandaşlara en yüksek kazanç oranlarını sunuyor. ING, Alternatif Bank, Fibabanka, TEB ve diğer birçok banka, 32 günlük mevduat faiz getirisini yükseltti.
30.12.2021 08:49
- Son Güncelleme: 30.12.2021 08:49
Yüksek oranları ile dikkat çeken mevduat hesapları TL birikimleri için vatandaşlara en yüksek kazanç oranlarını sunuyor. ING, Alternatif Bank, Fibabanka, TEB ve diğer birçok banka, 32 günlük mevduat faiz getirisini yükseltti.
Bankalar Mevduat Yarışına Girdi! İşte En Yüksek Oranlar
Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında bankalar yeni mevduat hesabını duyurmaya başladı. Bir yandan yeni sisteme göre bankacılık ve finans alanında yaşanan yenilikler, diğer yandan TL'nin döviz karşısında yeniden değer kazanması TL'ye olan ilgiyi artırmış durumda.