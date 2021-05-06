Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardımları! PTT'den hemen alabilirsiniz!
Adım adım belli oldu! PTT'den hemen alabilirsiniz! Asgari fiyatlılara, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet dayanak yardımları merak ediliyor. Türkiye'de çok sayıda vatandaş pandemi sürecinin tesirleri nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Çalışma hayatını doğrudan vuran ve ikinci salgın tehlikeyi nedeniyle yasakların geri geldiği son yarıyıllarda vatandaşlar güçlük yaşayabiliyorlar. Bu anlamda çalışamayan, hasta durumda olan, yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara durumlarına göre Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından, Belediyelerden, Kaymakamlıklardan ödemeler yapılır.
Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri merak ediliyor. 2021 senesinin devlet dayanakları asgari ücret ve memur ücretlerine yapılan zamlar sonrasında arttı. Çok sayıda müessese ödemelerini yeni sene meblağlarında ödemeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu aracı olduğu tüm takviye, destek ve ücret ödemelerini zamlı meblağlardan ödemeye başladı. Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.