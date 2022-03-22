Kredi faiz oranları düştü! Yatırım arttı! Ekonomide tarihi rekor
Son dakika haberi... Ticari kredilerin faiz oranları 11 Mart itibarıyla yüzde 20'nin altına geriledi ve Eylül 2021'deki seviyenin altına indi. Oranların düşmesi yatırım iştahını artırırken, sanayicinin kredi kullanımı da zirveye çıktı. 2021'de ticari krediler günde 3.2 milyar TL arttı.
22.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:03
Sanayi üretiminden konut satışına, kapasite kullanımından reel sektör güvenine kadar tüm makro veriler, ekonomide ilk çeyrekte canlılığın sürdüğüne işaret ederken, faizde yaşanan düşüş sanayicinin yatırım iştahını perçinledi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 20'nin altına inerek, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021 seviyesinin de altına geriledi.
6 PUANDAN FAZLA DÜŞÜŞ
Merkez Bankası'nın politika faizinde ilk indirimi gerçekleştirdiği Eylül 2021'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 7 Ocak 2022'de yüzde 26.26'ya kadar yükseldi.
Ticari kredi faizleri 11 Mart 2022'de yüzde 19.98'e geriledi. Faizde 7 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş 6.2 puan oldu.