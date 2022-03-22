Kredi faiz oranları düştü! Yatırım arttı! Ekonomide tarihi rekor

Sanayi üretiminden konut satışına, kapasite kullanımından reel sektör güvenine kadar tüm makro veriler, ekonomide ilk çeyrekte canlılığın sürdüğüne işaret ederken, faizde yaşanan düşüş sanayicinin yatırım iştahını perçinledi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 20'nin altına inerek, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021 seviyesinin de altına geriledi.