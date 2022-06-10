SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor
Son dakika ekonomi haberleri... Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.
10.06.2022 11:24 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:24
Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.
İLK TÖREN 13 HAZİRAN'DA
İlk boru indirme işlemi, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek.
"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.