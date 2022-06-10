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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Son dakika ekonomi haberleri... Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.

AA
10.06.2022 11:24 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:24
SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.

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SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.

Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha 13 Haziran'da atılacak.

SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor.

SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

İLK TÖREN 13 HAZİRAN'DA
İlk boru indirme işlemi, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek.

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

SON DAKİKA: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

"Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.

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