Püf noktası açıklandı! 3 yıl daha erken emekli olabilirsiniz! İşte yapmanız gereken!

Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına almak isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, ilgili şartların sağlanmasının yanı sıra bazı gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba ilişkin ayrıntılar