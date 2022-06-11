Püf noktası açıklandı! 3 yıl daha erken emekli olabilirsiniz! İşte yapmanız gereken!
Askerlik görevini tamamlamış olan milyonlarca ülke vatandaşını yakından ilgilendiren emeklilik kararı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik hakkının tanımlanabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını belirlemiştir. Bu üç şartı birden yerine getiren tüm vatandaşlar, emekli olmaya ve emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar. Ancak kurum, bazı durumlarda bazı gruplar içerisinde yer alan vatandaşlar için erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda erken emeklilik hakkı tanınan gruplardan birisi de askerlik yapmış olan erkekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına almak isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, ilgili şartların sağlanmasının yanı sıra bazı gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba ilişkin ayrıntılar
Sosyal Güvenlik Kurumu Askerlik Borçlanması Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik hakkının tanımlanabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını belirlemiştir. Bu üç şartı birden yerine getiren tüm vatandaşlar, emekli olmaya ve emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar.
Ancak kurum, bazı durumlarda bazı gruplar içerisinde yer alan vatandaşlar için erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda erken emeklilik hakkı tanınan gruplardan birisi de askerlik yapmış olan erkekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yatırılamayan primler ise emekli olma dönemlerinde problem çıkarmakta ve ilgili emeklilik süresini uzatmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların mecburi görevlerinden ötürü emeklilik hakları konusunda mağduriyet yaşamamaları adına bir kolaylık sağlamaktadır. Söz konusu kolaylık ise "askerlik borçlanması" başlığı altında ele alınmaktadır.