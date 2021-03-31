Yıllık kazancı 1 milyon lira! Yok böyle bir şey! Doğadan bedavaya topladı!

Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.