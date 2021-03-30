İŞKUR’dan gençlere 2990 TL kazanç! Hem eğitim hem harçlık alınacak! İşte şartlar…
Gündemde en çok dikkat çeken konulardan biri İŞKUR'dan gençlere 2990 TL kazanç fırsatı oldu. Yüzbinlerce kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan gençler hem eğitim hem harçlık alacak. İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılarak hem öğrenmek hem de maaş almak isteyenlerin bazı yeterliliklere de sahip olması gerekiyor. Peki eğitim programlarına katılmak isteyeler için şartlar neler? İşte merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.
Gündemde en çok dikkat çeken konulardan biri İŞKUR'dan gençlere 2990 TL kazanç fırsatı oldu. Yüzbinlerce kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan gençler hem eğitim hem harçlık alacak. İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılarak hem öğrenmek hem de maaş almak isteyenlerin bazı yeterliliklere de sahip olması gerekiyor. Peki eğitim programlarına katılmak isteyeler için şartlar neler? İşte merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.
Yüzbinlerce kişiye iş fırsatı sağlayan İŞKUR'dan destekler gelmeye devam ediyor. Gençlere hem iş tecrübesi sağlamak için eğitim verirken hem de günlük olarak harçlık ödemeleri yapılıyor. İŞKUR'dan gençlere 2990 TL kazanç fırsatını duyan binlerce kişi konuya dair detayları merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Hem kariyeri için eğitim almak hem de bir yandan da para kazanmak isteyenler İŞKUR işbaşı eğitim programlarına nasıl kayıt yaptırabileceklerini, şartların neler olduğuna dair ayrıntılar da araştırma konusu oldu. İşte tüm bilgiler…
İŞKUR EĞİTİM PROGRAMLARI NEDİR?
İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.
GÜNLÜK 108,68 TL KAZANÇ
Günlük olarak verilen harçlık bu yıl artırıldı. Günlük 108,68 lira ödeme yapılıyor.
Ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.