İŞKUR’dan gençlere 2990 TL kazanç! Hem eğitim hem harçlık alınacak! İşte şartlar…

Yüzbinlerce kişiye iş fırsatı sağlayan İŞKUR'dan destekler gelmeye devam ediyor. Gençlere hem iş tecrübesi sağlamak için eğitim verirken hem de günlük olarak harçlık ödemeleri yapılıyor. İŞKUR'dan gençlere 2990 TL kazanç fırsatını duyan binlerce kişi konuya dair detayları merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Hem kariyeri için eğitim almak hem de bir yandan da para kazanmak isteyenler İŞKUR işbaşı eğitim programlarına nasıl kayıt yaptırabileceklerini, şartların neler olduğuna dair ayrıntılar da araştırma konusu oldu. İşte tüm bilgiler…