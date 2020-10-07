Haberler Galeri Ekonomi SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İşte İstanbul'un en pahalı ve ucuz semtleri...

SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İşte İstanbul'un en pahalı ve ucuz semtleri...

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Son yıllarda ulaşım araçlarının gelişmesiyle birlikte bazı bölgeler daha çok prim yaptı. Peki ama İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu bölge neresi? İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları...

07.10.2020 13:04 - Son Güncelleme: 07.10.2020 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





