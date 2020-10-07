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SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İşte İstanbul'un en pahalı ve ucuz semtleri...
SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İşte İstanbul'un en pahalı ve ucuz semtleri...
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Son yıllarda ulaşım araçlarının gelişmesiyle birlikte bazı bölgeler daha çok prim yaptı. Peki ama İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu bölge neresi? İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları...
07.10.2020 13:04
- Son Güncelleme: 07.10.2020 13:04
İlçe: Arnavutköy
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 9
Yıllık Değişim Oranı (%): 12,17
İlçe: Sultanbeyli
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 9
Yıllık Değişim Oranı (%): 4,13
İlçe: Silivri
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 10
Yıllık Değişim Oranı (%): 13,26
İlçe: Sancaktepe
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 10
Yıllık Değişim Oranı (%): 7,93
İlçe: Sultangazi
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11
Yıllık Değişim Oranı (%): 9,77
İlçe: Çekmeköy
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11
Yıllık Değişim Oranı (%): 9,38
İlçe: Pendik
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11
Yıllık Değişim Oranı (%): 7,61
İlçe: Tuzla
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 12
Yıllık Değişim Oranı (%): 8,4
İlçe: Büyükçekmece
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 13
Yıllık Değişim Oranı (%): 14,97
İlçe: Avcılar
Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 13
Yıllık Değişim Oranı (%): 12,64