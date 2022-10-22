1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler EYT müjdesini kapacak! EYT'de altın değerinde yeni yaş TABLOSU! Staj, çıraklık, prim, borçlanma...
Yaşa Takılanlar merakla son dakika EYT haberlerini sıkı bir şekilde takip ediyor. EYT'lilere emeklilik güzergahını açacak düzenleme merakla beklenirken, 2000 yılı öncesi primler altın değerinde sayılıyor. Bu kapsamda borçlanma önem kazanırken, pek çok kişi girişini 2000 öncesinin formüllerini araştırıyor. Yaştan mağdur olanlar, "Emeklilikte aylığı artırmada 2000 öncesi primler neden altın değerinde? Askerlik borçlanması sigortalılığın başlangıç tarihini ne kadar öne çeker? Staj sigortası EYT kapsamına alır mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
22.10.2022 20:46 - Son Güncelleme: 22.10.2022 20:47
EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Bilgin, EYT için aralık ayını işaret etti. Bu gelişmelerin ardından EYT'lilerin umutlu bekleyişi başladı. Bu kapsamda bazı detaylar merak ediliyor. Prim eksiği olanlar, staj mağdurları EYT'den faydalanacak mı sorusu sık sık araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde!