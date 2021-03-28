İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Zam için tarih verildi!
İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 20 oranında düşmüştü. Uzmanlar havaların ısınması ve taleplerin artmasıyla birlikte fiyat artışı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan artırdı. Peki, ikinci el araç fiyatları ne kadar olacak? Yüzde kaç oranında zam gelmesi bekleniyor? İşte cevabı...
28.03.2021 12:32
- Son Güncelleme: 28.03.2021 12:32
Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu.
NİSAN-MAYIS AYINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR
Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum" dedi.