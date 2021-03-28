Emeklilik hayali kuranlara müjde! 572 TL ödeme ile emeklilik fırsatı! İşte şartlar…
Milyonlarca çalışan bir gün emekli olmanın ve refah bir hayat sürmenin umudunu taşıyor. Farklı koşullarda, borçlanmalarla ve önemlisi ise şartları taşımakla emekli olabilmek mümkün. İsteğe bağlı ödemeler yapanlar için ise 572 TL ödeme ile fırsat sunuluyor. Emeklilik hayali kuranlar bu müjdeli haber ile daha çok heyecanlandı ve detayları araştırmaya başladı. Peki 572 TL ödeme ile emeklilik için şartlar neler? Borçlanma ile erken emeklilik için hangi koşulları sağlamak gerekiyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…
Milyonlarca çalışan bir gün emekli olmanın ve refah bir hayat sürmenin umudunu taşıyor. Farklı koşullarda, borçlanmalarla ve önemlisi ise şartları taşımakla emekli olabilmek mümkün. İsteğe bağlı ödemeler yapanlar için ise 572 TL ödeme ile fırsat sunuluyor. Emeklilik hayali kuranlar bu müjdeli haber ile daha çok heyecanlandı ve detayları araştırmaya başladı. Peki 572 TL ödeme ile emeklilik için şartlar neler? Borçlanma ile erken emeklilik için hangi koşulları sağlamak gerekiyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) emeklilik şartları gündemde her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik hayali kuranlara müjdeli haber geldi, 572 TL ödeme ile emeklilik fırsatı sunuluyor. Peki bu haktan nasıl yararlanılabilecek? Milyonlarca çalışanın yıllarca en büyük hayali olan bu refah hayata bir an önce kavuşmak istemelerinden dolayı erken emeklilik için borçlanma konusunu da arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. İşte ayrıntılar…
AY İÇERİSİNDE EKSİK ÇALIŞANLARA TANINMIŞ BİR HAK!
Ay içerisinde 30 günden az çalışan ev hizmetlisi, puantaj usulüyle çalışanlar ve part time / kısmi süreli istihdam edilen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek isteğe bağlı kaydı açtırır ise eksik kalan sürelerini 4/a kapsamında isteğe bağlı ödeyebilirler.