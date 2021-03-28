Uzaktan çalışanları yakından ilgilendiriyor! Emeklilik ve SGK hakları belli oldu! İşte şartlar…
Koronavirüsten dolayı uzaktan çalışma şekli de oldukça arttı, bu şekilde çalışanların emeklilik ve SGK haklarının ne olduğu merak ediliyordu ve belli oldu. Yüzbinlerce kişi uzaktan çalışma yapanların da ne zaman emekli olacağı, SGK'daki hangi haklardan yararlanabileceğini gündemde sıklıkla araştırır oldu. Uzaktan çalışma şartlarının yerine getirilmiş olması bu hususta büyük önem taşıyor. Bunun için işveren ve işçi arasında yazılı bir şekilde sözleşmenin yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar…
Koronavirüsten dolayı uzaktan çalışma şekli de oldukça arttı, bu şekilde çalışanların emeklilik ve SGK haklarının ne olduğu merak ediliyordu ve belli oldu. Yüzbinlerce kişi uzaktan çalışma yapanların da ne zaman emekli olacağı, SGK'daki hangi haklardan yararlanabileceğini gündemde sıklıkla araştırır oldu. Uzaktan çalışma şartlarının yerine getirilmiş olması bu hususta büyük önem taşıyor. Bunun için işveren ve işçi arasında yazılı bir şekilde sözleşmenin yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar…
Koronavirüs ile mücadeleden dolayı pek çok şirket evden çalışma modeline geçici ya da kalıcı olarak geçti. Dolayısıyla uzaktan çalışanların sayısı da artış gösterdi, bu kişiler emeklilik ve SGK haklarının neler olduğunu merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Uzaktan çalışanların işveren ve işçi sözleşmesini dikkatli ve doğru bir şekilde yasal, yazılı olarak yapması önem taşıyor. Peki uzaktan çalışanlar iş kazası sigortasından faydalanabiliyor mu? Işte detaylar…
UZAKTAN ÇALIŞANLAR İŞ KAZASI SİGORTASINDAN FAYDALANIR MI?
İşçinin uzaktan çalışması işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İşçi uzaktan çalışma yapıyor olsa bile işveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır.
İşçilerin, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esnasında başlarına gelecek her türlü kaza iş kazası olarak kabul edilecektir. Olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağına SGK Müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri yapacakları soruşturmaya göre karar verecektir.