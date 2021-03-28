Uzaktan çalışanları yakından ilgilendiriyor! Emeklilik ve SGK hakları belli oldu! İşte şartlar…

Koronavirüsten dolayı uzaktan çalışma şekli de oldukça arttı, bu şekilde çalışanların emeklilik ve SGK haklarının ne olduğu merak ediliyordu ve belli oldu. Yüzbinlerce kişi uzaktan çalışma yapanların da ne zaman emekli olacağı, SGK'daki hangi haklardan yararlanabileceğini gündemde sıklıkla araştırır oldu. Uzaktan çalışma şartlarının yerine getirilmiş olması bu hususta büyük önem taşıyor. Bunun için işveren ve işçi arasında yazılı bir şekilde sözleşmenin yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar…