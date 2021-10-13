SON DAKİKA: İç Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya bağlayacak! Yağdonduran Geçidi'ndeki tünel 2022'de açılacak
Son dakika haberleri... Sivas-Malatya yolunda Ulaş ilçesi sınırları içinde alan bu geçit adını kış aylarındaki soğuktan alıyor. Kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran Geçidi sürücüleri ve yolcuları artık rahatlatacak. Kışın tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit için 2016 yılında yapımına başlanan ve çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünel projesinde sona gelindi. Tünelin 2022'de hizmete girmesi bekleniyor.
13.10.2021 11:25
- Son Güncelleme: 13.10.2021 11:48
Sivas- Malatya yolu üzeri 55'inci kilometrede yer alan, kış aylarında sık sık kapanan ve kazalara neden olan Yağdonduran Geçidi, yapılan çalışmayla sürücüleri rahatlatacak.
Bölgede 5 yıl önce yapımına başlanan çift geçitli tünel projesinde son aşamaya gelindi. İç Anadolu Bölgesi'ni Sivas üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan geçide yapılan tünelde kazı tamamlanırken, giriş bölümleri ve elektrik altyapı çalışmaları sürüyor. Tünel, 2022 yılında hizmete girecek.
"RAHAT ULAŞIM SAĞLAYACAK"
Tünelin hizmete girmesiyle ulaşımda büyük rahatlama sağlanacağını belirten Vali Salih Ayhan, "Sivas, kara yolları açısından çok şanslı bir yer.