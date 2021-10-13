SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000'den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar... Emeklilik için geri sayım icra eden milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Çalışılan dehemmiyet içinde 3 ayrı hesap devri yapılıyor. Haberimizde bahsedeceğimiz 3'lü hesaplama üzerinden emekli maaşınızı arttırmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek bir şekilde uygulanıyor.