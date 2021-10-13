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Haberler Ekonomi SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000'den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000'den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

Emeklilik için geri sayım yapan milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Aslına bakılırsa yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılmaya başlanıyor. Çalışılan dönem içerisinde 3 ayrı hesap dönemi yapılıyor. Haberimizde bahsedeceğimiz 3'lü hesaplama üzerinden emekli maaşınızı arttırmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek bir şekilde uygulanıyor. Yüksek gelirli emekli maaşı almak için gerekli detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayat kurtaran o yöntemler!

13.10.2021 11:01 - Son Güncelleme: 13.10.2021 11:01
SGK ve Bağ-kur’lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000’den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000'den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar... Emeklilik için geri sayım icra eden milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Çalışılan dehemmiyet içinde 3 ayrı hesap devri yapılıyor. Haberimizde bahsedeceğimiz 3'lü hesaplama üzerinden emekli maaşınızı arttırmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek bir şekilde uygulanıyor.

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SGK ve Bağ-kur’lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000’den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. Özellikle 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar avantajlı oluyor...

SGK ve Bağ-kur’lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000’den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı döneme bakılıyor. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve aylık bağlama oranı ile çarpılıyor. Buna göre;

SGK ve Bağ-kur’lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000’den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

BİRİNCİ DÖNEM:
2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor.

SGK ve Bağ-kur’lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! 2000’den önce çalışanlarda daha yüksek! Emekli maaşı 14 bine kadar...

Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

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