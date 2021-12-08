1 alana 1 bedava: Yağ, sucuk, salça, süt, tuvalet kağıdı, bebek bezi... Carrefoursa aktüel kataloğu yayında! Haftanın yeni indirimleri başladı!

Milyonlarca kişi en ucuza ürün satan zincir marketleri araştırırken Carrefoursa'dan diğer marketleri zora sokacak kampanya duyurusu geldi. Kampanyanın içerisinde 1 alana 1 bedava ürünler bulunuyor. Ev için gıda alışverişi yapmak isteyenler, bakım için ürünler, bebek bezleri, tuvalet kağıtları, elektronik ürünler, laptoplar akla gelebilecek bir çok üründe efsane indirimler yapıldı. Yılbaşına az bir süre kala Carrefoursa aktüel kataloğu yayınlandı. Haftanın yeni indirime giren ürünleri 16 Aralık'a kadar raflarda olacak. İşte kataloğun tamamı...