Gün ve primi dolana müjde! Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşuyor! EYT düzenlemesiyle bekleme süreniz kısalacak!

Bu ay asgari ücret ve 3600 ek gösterge için komisyonlar çalışmaları başladı. Bu kapsamda EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tekrar gündeme gelecek.