Gün ve primi dolana müjde! Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşuyor! EYT düzenlemesiyle bekleme süreniz kısalacak!
EYT düzenlemesiyle bekleme süreniz kısalacak! Gün ve primi dolana müjde! Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşacak. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor. Bu hafta komisyonların toplanmasıyla 3600 ek gösterge, asgari ücret için görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. 2022 yılında çalışmanın hangi formülle sonuçlandırılacağı ise merak konusu oluyor.
Bu ay asgari ücret ve 3600 ek gösterge için komisyonlar çalışmaları başladı. Bu kapsamda EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tekrar gündeme gelecek.
3 ÖNEMLİ KONU
EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. Konunun gelecek yıl gündeme gelmesi beklenirken çalışmalardan çıkacak sonuç da merakla bekleniyor.