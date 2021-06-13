Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor. Araba sahibi olmak isteyenler piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasasında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 112 bin 785 satış gerçekleşti. İşte kapış kapış satılan ve en çok tercih edilen araçlar...