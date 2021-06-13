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Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor. Araba sahibi olmak isteyenler piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasasında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 112 bin 785 satış gerçekleşti. İşte kapış kapış satılan ve en çok tercih edilen araçlar...

13.06.2021 12:06 - Son Güncelleme: 13.06.2021 12:06
Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor. Araba sahibi olmak isteyenler piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasasında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 112 bin 785 satış gerçekleşti. İşte kapış kapış satılan ve en çok tercih edilen araçlar...

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Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

AA muhabirinin ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

Nisan ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Satışlar, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 azaldı.

Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

Mayısta ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Peynir ekmek gibi satılıyor! Volkswagen, Renault, Ford, Opel, BMW, Peugeot...

EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Verilere göre, bu yılın mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 93 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 80 satışla ikinci ve Ford da 11 bin 811 satışla üçüncü sırada yer aldı.