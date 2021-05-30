Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

Pandemi döneminde sıfır araç üretiminin durması ikinci ele olan talebi artırdı. İkinci el otomobillerde yaşanan talep artışı ise fiyatları uçurdu. Artık araç sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobilde de sıfır otomobil fiyatlarını görmeye başlayınca ucuz araç araştırmasına girdiler. İşte vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ve piyasada satılan en ucuz bazı otomobil modelleri...

30.05.2021 12:44 - Son Güncelleme: 30.05.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





