Vav TV İzle

Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

Pandemi döneminde sıfır araç üretiminin durması ikinci ele olan talebi artırdı. İkinci el otomobillerde yaşanan talep artışı ise fiyatları uçurdu. Artık araç sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobilde de sıfır otomobil fiyatlarını görmeye başlayınca ucuz araç araştırmasına girdiler. İşte vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ve piyasada satılan en ucuz bazı otomobil modelleri...

30.05.2021 12:44 - Son Güncelleme: 30.05.2021 12:44
Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sınırlı olanlar hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli otomobillere yönelmeye başladı. Ucuz ikinci el otomobiller taksi çıkması ya da yüksek kilometreye de sahip olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

İşte vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ve piyasada satılan en ucuz bazı otomobil modelleri...

Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

FIAT
2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.

Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

RENAULT
50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.

Hepsi 50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar

DACIA
2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da! Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lara da bakabilirsiniz.