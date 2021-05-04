Son dakika haberleri: İlaç gibi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da yapılacak zam oranı belli oldu: Yüzlerce lira artış...
Son dakika haberleri: Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekleniyor. Mayıs ayına girmemiz ile birlikte yılık ilk yarısında yapılacak zam oranı gündeme geldi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Henüz temmuz zammı belli olmasa da, enflasyon verilerine göre zam tahminleri de belirgin hale geliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL?
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler, Temmuz ayı zam oranlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Mart ayı enflasyon oranı ile emekli maaşı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. "2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak son gelişmeleri yazımızda ele aldık.. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 çıktı. Zam oranının belli olması için 3 veri kaldı.
TEMMUZ ZAMLI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.
562 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. 2 çocuklu 562,77 lira alacak.
EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI OLACAK MI?
Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor. Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.