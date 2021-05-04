Son dakika haberleri: İlaç gibi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da yapılacak zam oranı belli oldu: Yüzlerce lira artış...

Son dakika haberleri: Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekleniyor. Mayıs ayına girmemiz ile birlikte yılık ilk yarısında yapılacak zam oranı gündeme geldi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Henüz temmuz zammı belli olmasa da, enflasyon verilerine göre zam tahminleri de belirgin hale geliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL?

04.05.2021 08:53 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





