Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Altın fiyatları son dakika sarpa sardı! Gram altın büyük şokta! Bunun bir tık üstü yok!

Bunun bir tık üstü yok! Gram altın büyük şokta! 5 Mayıs itibariyle tablolara bakıldığında ise çeyrek altının dorukta; gram altının ise yükselmeye başladığı resmen görüldü. Açıklanan altın maliyetlerinin hemen arttan vatandaşlar "Bunun bir üstü yok" gibi bir hayli yorumda bulundular. Yalnızca 24 saat içerisinde büyük bir yükselişe uğrayan altın maliyetleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Tam kapanmadan dolayı altın fiyatlarının düşeceğini düşünenler ise büyük bir yanılgıya girdi. Giderek yükselene altın fiyatlarının her ne kadar alım ve satımı az olsa bile bu kadar yükselmesinin başka sebepleri olduğu da uzmanlar tarafından açıklandı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

05.05.2021 08:43 - Son Güncelleme: 05.05.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





