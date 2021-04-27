Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

Son Dakika haberleri: Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi için detaylar merak ediliyor. Borçlu şahsın özel sektör ya da devlet müesseselerinde çalışması fark etmeksizin ücretine haciz yapılabilir. Fakat yapılacak haciz operasyonunun legal bir hududu bulunur. Borçlu şahsın yaşamını devam ettirebilecek kadar olan meblağı kesinlikle kendisine bırakılır. Ülkemizde kart, kredi veya senet borcu bulunan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimileri de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Bazıları ise ne yazık ki işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak kişilerin gelir durumu ne olursa olsun, borçlarını ödeme zorunlulukları baki kalıyor.

27.04.2021 08:17 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





