RAMAZAN İMSAKİYE
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Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

Son Dakika haberleri: Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi için detaylar merak ediliyor. Borçlu şahsın özel sektör ya da devlet müesseselerinde çalışması fark etmeksizin ücretine haciz yapılabilir. Fakat yapılacak haciz operasyonunun legal bir hududu bulunur. Borçlu şahsın yaşamını devam ettirebilecek kadar olan meblağı kesinlikle kendisine bırakılır. Ülkemizde kart, kredi veya senet borcu bulunan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimileri de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Bazıları ise ne yazık ki işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak kişilerin gelir durumu ne olursa olsun, borçlarını ödeme zorunlulukları baki kalıyor.

27.04.2021 08:17 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:17
Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

Günümüzde muhtelif nedenlerle çekilen krediler, uzun vadeli borçlanmalara neden olmaktadır. Bu borçların ödenmemesi, kimi gidişatlarda haciz ile sonuçlanabilir. Ayrıca tahvil ile yapılan taksitli borçlanmalar da vadesi geldiğinde ödenmediği takdirde haciz mevzubahisi olabilir. Peki, emekli ücretine haciz konulur mu? İşte emekli ücretine haciz kazanç mı sualinin cevabı... Bankanın emekli maaşına haciz koyabilmesi için emeklinin izni gerekiyor. Neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Maaş kesintisine uğayan emeklilerin ne yapması gerekiyor? İşte yanıtı...

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Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

Borçlarını çeşitli nedenlerle ödemeyenler için alacaklı şahıs ya da işletmeler İcra Mahkemelerine başvurarak haciz işlemini başlatabilirler. Haciz işleminin sonrasında ilgili mahkeme uyarınca borçlulara tebligat gönderilir. Tebligatta belirtilen sürenin sona ermesinden sonra ihtarname gönderilir.

Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

İhtarnamede işaret edilen zamanın bitmesinden sonra ise haciz işlemi başlatılır. Borçlunun taşınır ya da taşınmaz tüm mallarına haciz konulsa dahi borcun karşılanmasına yeterli olmayabilir. Bu durumda ise kişinin maaşına haciz konur.

Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULUR MU?

SGK kapsamında alınan emekli maaşına haciz konulamıyor. Ancak nafaka ödemeleri ve kurum ödemeleri hacizle alınabilir. Bankalar, emeklinin izni olmadan maaştan kesinti yapamaz.

Son Dakika haberleri: Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir! Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesinde, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez" açıklaması yapılmıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir.