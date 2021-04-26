RAMAZAN İMSAKİYE
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Fındık fiyatları ne kadar? 26 Nisan Pazartesi Giresun, Ünye, Zonguldak, Ordu fındık borsalarında fındık kaç lira?

26 Nisan Pazartesi fındık fiyatları ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündeme gelen konulardan biri oldu. Alıcılar ve üreticiler Ramazan ayında fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Bu noktada vatandalar, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...

26.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:27
Fındık fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

Fındık fiyatları bugün ne kadar? Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 26 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...

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Fındık fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

26 NİSAN 2021 İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL – 22,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL – 22,50 TL

Fındık fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,15 TL – 23,56 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,15 TL – 23,56 TL

Fındık fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL – 22,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL – 23,75 TL

Fındık fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan Pazar Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL – 23,75 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL – 24,25 TL