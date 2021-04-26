RAMAZAN İMSAKİYE
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26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler haftanın ilk işlem gününde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Gündemde ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlaması tepkileri arttırdı ve dolar Asya piyasalarının açılışıyla birlikte yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 26 Nisan Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

26.04.2021 09:10 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:10
26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

26 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,45 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 26 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

26 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,4448

Dolar satış: 8,4562

26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,2375

Euro Satış: 10,2582

26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,7110

Pound satış: 11,7524

26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz haftayı 8.37 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 09.00'da kaydedilen verilere göre ise dolar 8,45 TL'den işlem görüyor.