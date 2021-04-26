26 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

26 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,45 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 26 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!