Son dakika haberleri | Açıklık getirildi! Borcu olan milyonlar dikkat! Ek maliyet olmadan borç kapatma müjdesi geldi!

Son dakika... Peş peşe açıklandı! Borcu olanlara süper haber geldi. Borçlar kapatılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, matrah ve vergi artırımı sonucunda hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider, maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek.

28.06.2021 09:02 - Son Güncelleme: 28.06.2021 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





