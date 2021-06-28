Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı: Yazılım, Yapay Zekâ Mimarı, Bilgi Güvenliği Uzmanı... Başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanda Bilişim Personeli alımı yapılacağı duyuruldu. 25 kişilik boş kontenjan ile Bakanlık, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Öte yandan, başvuralarının bugün itibariyle başlayacağı duyuruldu. Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup en geç 12 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak. Bu kapsamda adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Adalet Bakanlığı 25 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? KPSS puanı olmayanlar başvuru yapabilecek mi? İşte tüm detaylar!
25 kişilik boş kontenjan ile Bakanlık, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Öte yandan, başvuralarının bugün itibariyle başlayacağı duyuruldu. Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup en geç 12 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak. Bu kapsamda adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Adalet Bakanlığı 25 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? KPSS puanı olmayanlar başvuru yapabilecek mi? İşte tüm detaylar!
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?
Kıdemli Yazılım Mimarı
Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı
Kıdemli Sistem Mimarı
Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı
Kıdemli Çözüm Mimarı
Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
Net Yazılım Geliştirme Uzmanı
C-2Network (Ağ) Uzmanı
Sistem Uzmanı Windows Sistem Uzmanı Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı
SIEM UzmanıSızma ve Zafiyet Test Uzmanı
Önyüz Geliştirme UzmanıYazılım Geliştirme Uzmanı
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
Sistem Uzmanı 3Network (Ağ)
UzmanıSızma ve Zafiyet Test Uzmanı
İletişim Sistemleri Geliştirme UzmanıDisk Sistemleri Uzm.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Adalet Bakanlığının personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
Ayrıca adayların diğer şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.