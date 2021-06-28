Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı: Yazılım, Yapay Zekâ Mimarı, Bilgi Güvenliği Uzmanı... Başvuru şartları neler?

25 kişilik boş kontenjan ile Bakanlık, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Öte yandan, başvuralarının bugün itibariyle başlayacağı duyuruldu. Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup en geç 12 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak. Bu kapsamda adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Adalet Bakanlığı 25 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak? KPSS puanı olmayanlar başvuru yapabilecek mi? İşte tüm detaylar!