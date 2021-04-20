Son dakika haberi: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz! Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1038 TL muhtaç aylığı destek ödemesi...

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi ailelere 2021 yılı boyunca 1037,96 TL muhtaç aylığı ödemesi yapılıyor. Peki VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve merak edilenler… Devlet gelir seviyesi düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına fakirlik maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar.