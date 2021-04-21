Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

Gümüş ve altın fiyatları için uzman isimden uyarılar geldi. Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Eğer 600 TL'yi aşarsa... Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir sürüyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Altın,geçen haftaki yükselişle birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izlerken, gram altın dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde seyrediyor

21.04.2021 08:30 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





