RAMAZAN İMSAKİYE
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Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

Gümüş ve altın fiyatları için uzman isimden uyarılar geldi. Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Eğer 600 TL'yi aşarsa... Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir sürüyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Altın,geçen haftaki yükselişle birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izlerken, gram altın dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde seyrediyor

Altın fiyatları son dakika yükselerek arşa çıktı! Doların çekilmesiyle adeta patladı! Altın alacaklar ve satacaklar o tarih kritik

21.04.2021 08:30 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:30
Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

Yatırımcısı tarafından anbean takip edilen altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken gözler fiyatların geleceğine çevrildi. Altın inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda da gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde bulunuyor. Altın yatırımcıları, Reuters'ın cuma günü yayımladığı haberde, Çin hükümetinin yerel talebi karşılamak için bankalara büyük miktarda altın ithalatı izni verdiğini söylemesini dikkate aldı.

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Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

"600 LİRA TEST EDİLİRSE"

Son durum hakkında değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Yıl içinde altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

"SAKIN SATMAYIN"

Memiş gümüş fiyatlarına ilişkin ise "Ons tarafındaki gerilemeye aldanıp kesinlikle varlıklar satılmamalı. Çok pişman olursunuz. TL ile mutlaka fırsat verecektir. Gümüş asla satmayın." şeklinde uyarılarda bulundu.

Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

Altın 7 haftanın zirvesinde

Altın,geçen haftaki yükselişle birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izlerken, gram altın dolar/TL'nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL'nin üzerinde seyrediyor

Sakın bunu yapmayın diyerek ikaz etti! Gümüş ve altın fiyatları için son dakika uzman isimden uyarı! Eğer 600 TL'yi aşarsa...

Altın yatırımcıları, Reuters'ın cuma günü yayımladığı haberde, Çin hükümetinin yerel talebi karşılamak için bankalara büyük miktarda altın ithalatı izni verdiğini söylemesini dikkate aldı.