Personel bulamıyorlar! Günde 300 lira yevmiye veriliyor! Başvuranlar zengin oldu! 9.000 TL maaş!

Pandeminin başlamasıyla birlikte son bir yıldır lokantalar evlere servis hizmetine ağırlık verirken 'motokurye'ler de yollarda daha çok görülmeye başladı. Son dönemde yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olan sektörde motokurye krizi yaşanıyor. Günde 300 lira yevmiye ile çalışacak motokurye bulunamıyor. Motorlu kurye olmak için motosikleti iyi kullanmak ve A2 belgesi almak zorunludur. Bu hizmet çeşidinde müşterilerin ve şirketlerin tüm evrak belgelerini en hızlı şekilde adrese teslim etmek hedefleniyor. Gece gündüz tüm evrakların titizlikle adrese teslim edilmesi için motorlu kurye hizmetlerinden yararlanılır.