Son dakika haberi: Para anında hesaba yatıyor! Güzel haberler peşi sıra geliyor! 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi veriliyor!
Son dakika: Tek tek açıklama yapıldı! 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi veriliyor! Koşulları bitirdikten sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya müracaat yapan vatandaşlar yalnızca 10 gün kadar kısa müddet içerisinde ücretlerine kavuşabilecekler. Aylık bağlama müddetleri uzayan emekliler için bütün 8 bin 477 TL bedelinde avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanmak adına kişilerin sigortalı çalışma, yaş ve prim ödemelerinin aynı anda tamamlanma şartı gerekiyor. 3 şartı aynı anda yerine getirebilen vatandaşlar SGK üzerinde başvuru yaparak ödeme alabilecekler. Emekli aylıkları almak için son yıllarda işlemler daha hızlı olmaya başladı.
Son dakika haberi: SGK SSK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekliler faizsiz avans ve 10 maaşa kadar kredi alabilecekler. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.
90 GÜN ŞARTI…
Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.