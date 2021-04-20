20 Nisan 2021 banka banka güncel konut kredisi ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi son dakika faiz oranları! Faizler damping yaptı

Banka banka 20 Nisan 2021 güncel konut kredisi ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi. Bankalardan yapılan açıklamada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son faiz artırımı sonrası güncellendiği ve kredi falzlerinin yükseltildiği bildirildi. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı.

20.04.2021 08:47 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





