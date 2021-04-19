Erken emekli olmak isteyenler dikkat! 3600 günden emekli olabilirsiniz! 15 yıl yetiyor!
Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan ve emeklilik hayali kuran vatandaşlar erken emeklilik formüllerini merak ediyor. Erken emekli olmak isteyenler gün ve prim sayısı değişiklik gösterebiliyor. Bu değişikliğin temel sebebi ise sigorta başlangıcı oluyor. Bilinmesi gereken konulardan birisi ise 3600 günden yani 15 seneden emeklilik oluyor. Peki, 3600 günden erken emeklilik nasıl yapılır?
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok yol bulunuyor. Bunlardan birisi de 3600 günden emeklilik fırsatı oluyor. Emeklilik için gün ve prim sayısı önem taşıyor. Ancak bunlar kadar bir diğer önemli konu da sigorta başlangıcı oluyor. Sigortanızın başladığı tarihe göre 3600 günden emekli olabiliyorsunuz. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkün.
8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır.
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler. Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:
Sigortalı olarak çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmak için mutlaka sigorta başlangıç tarihlerinin 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde olması istenir.
Staj başlangıcın 1999 ve öncesindeki dönemlerde olanlar bu kapsamda değerlendirilmez. Sigorta başlangıç tarihi aktif olarak çalışmaya başlanılan dönemi ifade eder.
8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü (10 yıl) ödemesi şartlarını doldurması gerekir.