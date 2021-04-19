Erken emekli olmak isteyenler dikkat! 3600 günden emekli olabilirsiniz! 15 yıl yetiyor!

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok yol bulunuyor. Bunlardan birisi de 3600 günden emeklilik fırsatı oluyor. Emeklilik için gün ve prim sayısı önem taşıyor. Ancak bunlar kadar bir diğer önemli konu da sigorta başlangıcı oluyor. Sigortanızın başladığı tarihe göre 3600 günden emekli olabiliyorsunuz. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkün.