Koronavirüs salgınında yükselen trend! Talepler bu sene arttı! Günlük fiyatı 2 bin lira...
Hayatın pek çok alanında değişikliklere sebep olan koronavirüs salgını, tatil alışkanlıklarını da etkiledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kamp-karavan turizmine ilgi artmaya başladı. Özellikle kamp kurmak için Çanakkale, Ayvalık, Manavgat gibi bölgeler daha çok tercih ediliyor. Peki karavanla veya çadırda tatil yapmanın maliyeti ne kadar? İşte cevabı...
Özellikle tatil bölgelerinde artan tatil fiyatları, doğayla iç içe olma isteğiyle birlikte tüketiciler kamp ve karavan turizmine yöneldi. Kamp yapmak için en fazla Ayvalık, Çanakkale, Manavgat gibi bölgeler tercih ediliyor. Yanı sıra Karadeniz de kampçılar tarafından ilgi görüyor. Kamp bölgelerinde kişi başı konaklama fiyatları günlük 40 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyor.
Bayram tatillerine denk gelen dönemlerde ise bu fiyatlar artıyor. Ücretlerde geçen yıla oranla artış da söz konusu. Bazı kamp alanlarında hizmetler ödenen ücretin içinde olurken, bazılarında ise otopark, elektrik gibi ekstra hizmet bedelleri alınıyor. Tatillerini karavanda geçirmek isteyenlerin tercih ettiği rotaların başında Ege ve Akdeniz kıyıları geliyor.
Hafta sonu yoğun
Manavgat'taki Osay Camping'in konaklama fiyatının günlük kişi başı 40 lira olduğunu belirten yetkili, "0-12 yaş arasından ücret talep etmiyoruz. Bu ücretin içinde şezlong, duş, elektrik, otopark hizmetleri de dahil. Şu sıralar sakinlik var. Hafta sonları yoğun oluyor. Kamp alanımız geniş olduğu için sosyal mesafe açısından sorun olmuyor" dedi.