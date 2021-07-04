Koronavirüs salgınında yükselen trend! Talepler bu sene arttı! Günlük fiyatı 2 bin lira...

Kampçılar tarafından Karadeniz'e de ilgi var. Sinop'taki Martı Kamping'de geçen yıl kendi çadırınız veya karavanınızla giderseniz eğer kişi başı ücret 65 lira idi. Bu yıl ise kişi başı hafta içi 75, hafta sonu 85 lira talep ediliyor. Bayram tatillerinde ise bu rakam 100 lirayı buluyor.