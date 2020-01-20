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Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Savunma Sanayi her geçen gün yeni bir hamleyle teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde, KORDSA ile yürütülecek olan Kartal projesiyle birlikte Gökbey'e ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemeler ithal ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de üretilmeyen bu malzemeler yerli olarak geliştirilecek.

20.01.2020 14:42 - Son Güncelleme: 20.01.2020 14:42
Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e yönelik olarak hayata geçirildi.

Kartal Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ise ana alt yüklenici olarak yer alıyor.

Projeyle Gökbey platformuna ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, halihazırda Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi epoksi reçine emdirilmiş cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli prepreg malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor.

Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülecek Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal) Projesi'yle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

YERLİ ÜRETİMDE YENİ HAMLE
Savunma sanayisinde platform üreticisi haline gelen, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yaklaşık yüzde 70'ini yerli olarak karşılayan Türkiye, yerlileştirme çabasını kritik alt sistemler, bileşen ve malzeme bazında yaygınlaştırıyor.

Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

GELİŞTİRİLEN ÜRÜNLERLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Geliştirilen prepreg malzemeler ilgili helikopter ana rotor pal ve pal bağlantı çenesi yapılarına uygulanarak tasarım doğrulama süreci tamamlanacak.

Yerli prepreg malzemelerin üretiminin gerçekleştirilmesiyle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Son yıllardaki atılımlarımızdan dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonlarda da Mehmetçik'in en yakın arkadaşı oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kullandığı ve kullanacağı yerli ve milli silahlar.

Gökbey'e Kartal dokunuşu! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

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