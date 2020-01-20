'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?
Boşanma ve rekor tazminat sonrası kısa süreli 2. sıraya düşse de uzun zamandır dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos artık zirvede değil. Bezos'un yerine gelen isim LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu. Bernard Arnault aslında birçoğunuzun yakından tanıdığı ünlü markaların sahibi...
Louis Vuitton, Christian Dior gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen ilk Avrupalı iş insanı oldu. Değişikliğe ise Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan düşüş neden oldu. Amazon hisselerinde %0.7 düşüş yaşanıp, LVMH hisseleri de değer kazanınca Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düştü ve 115,6 milyar dolar seviyesine geldi.
BERNARD ARNAULT KİMDİR? (LÜKSÜN BABASI)
Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.
Arnault, 2012'de Fransa'da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.
70 yaşındaki Arnault'un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.