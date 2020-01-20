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'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?

Boşanma ve rekor tazminat sonrası kısa süreli 2. sıraya düşse de uzun zamandır dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos artık zirvede değil. Bezos'un yerine gelen isim LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu. Bernard Arnault aslında birçoğunuzun yakından tanıdığı ünlü markaların sahibi...

20.01.2020 11:16 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:28
'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?


Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 'dünyanın en zengini' unvanını bir kez daha kaptırdı.

'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?


Forbes'ta yer alan habere göre, 56 yaşındaki Bezos'un yerine gelen isimse LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu.

'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?


Forbes'ta yer alan habere göre, 56 yaşındaki Bezos 'dünyanın en zengini' unvanını kaybetti. Bezos'un yerine gelen isimse LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu.

'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?


Louis Vuitton, Christian Dior gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen ilk Avrupalı iş insanı oldu. Değişikliğe ise Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan düşüş neden oldu. Amazon hisselerinde %0.7 düşüş yaşanıp, LVMH hisseleri de değer kazanınca Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düştü ve 115,6 milyar dolar seviyesine geldi.

'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?

BERNARD ARNAULT KİMDİR? (LÜKSÜN BABASI)

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.

Arnault, 2012'de Fransa'da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.

70 yaşındaki Arnault'un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.

'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?


Arnault'un kişisel serveti 1,9 milyar dolar artarak 117 milyar dolara yükseldi ve Fransız iş insanı 'geçici' de olsa dünyanın en zengini oldu.

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