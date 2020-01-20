'Dünyanın en zengini' LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu! Bernard Arnault kimdir?



Louis Vuitton, Christian Dior gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen ilk Avrupalı iş insanı oldu. Değişikliğe ise Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan düşüş neden oldu. Amazon hisselerinde %0.7 düşüş yaşanıp, LVMH hisseleri de değer kazanınca Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düştü ve 115,6 milyar dolar seviyesine geldi.