Son dakika haber: En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim! Fazla mesailer... Yargıtay'dan milyonlarca çalışana müjdeli haber:

Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin şahitle kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti. Fazla mesai, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. Birçok iş yeri 45 saati, çalıştıkları gün sayısına bölerek günlük çalışma saatlerini belirler. Bazı iş yerleri haftada 5 gün çalışırken bazıları 6 gün çalıştığı için gün sayısı farklılık gösterebilir. Eğer işçi ve işveren aralarında anlaşmış ise günlük çalışma saatleri günden güne fark gösterebilir.