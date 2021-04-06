Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlar dikkat! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...

Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. Öteki türlü farklı bankalara ayrı ayrı ödeme yapmak sizin için zor olabilir. En düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Kredi ve kredi kartı borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? Gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

06.04.2021 08:02 - Son Güncelleme: 06.04.2021 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





