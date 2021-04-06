Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlar dikkat! Akbank-Denizbank-Garanti-INGBank-Finansbank...
Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. Öteki türlü farklı bankalara ayrı ayrı ödeme yapmak sizin için zor olabilir. En düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Kredi ve kredi kartı borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? Gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. Bu borçlarınızı anında kapatmanız için bankalar size borç kapatma kredisi verebiliyor. Borçlarını tek bir banka çatısı altına toplayan kişilerin borçları yapılandırılıyor. Bankanın sunmuş olduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve yapacağınız görüşmelerde tutarları iyi belirlemelisiniz. Müşteri temsilcisi ile yapacağınız her görüşme borçlarınız için bir avantaj olduğunu unutmayın.