Halkbank 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL'ye kadar kredi müjdesi geldi! Ve netleşti! Kredi başvuru işlemi oldukça kolay!

Kamu Bankası olan Halkbank çok güzel faiz oranları ve vade seçenekleri ile yatırımcı destek kredilerini sağlamaya devam ederken çeşitli isimler ile de kadın girişimci destek kredilerini bu yılda karşılamaya devam etmektedir. Halkbank'tan sıfır faiz oranı ile 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! Faizlerin yükselmesi ile beraber ekonomik daralmaya yaşan kişiler ve firma sahipleri düşük faiz oranları ile kredi veren bankaların kapısını çalarak ekonomik kasvetlerini aşmaya yolunu seçim ediyor. Halkbank ise kadın girişimcilere özel 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi finansman desteği sağlıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor.

08.04.2021 09:16 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





