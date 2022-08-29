Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Devlet; 'Şartlı Eğitim Yardımları', 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)' , 'Eğitim Materyali Yardımı' , 'Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı' , 'Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar' , 'Muhtelif Eğitim Yardımları' ve 'Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı' başlıkları ile öğrencilere bir çok para yardımı yapıyor. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala da milyonlarca öğrenci ve velisi para yardımını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. İşte başvuru şartları...