Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet'ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...
Okullar 12 Eylül'de açılıyor. Anasınıfına başlayacak öğrencilerin velileri ve ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri para yardımı alabilir mi sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği üzere üniversiteler KYK bursu alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir çok başlık altında ödeme yapıyor. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Talepler e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar
Devlet; 'Şartlı Eğitim Yardımları', 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)' , 'Eğitim Materyali Yardımı' , 'Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı' , 'Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar' , 'Muhtelif Eğitim Yardımları' ve 'Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı' başlıkları ile öğrencilere bir çok para yardımı yapıyor. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala da milyonlarca öğrenci ve velisi para yardımını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. İşte başvuru şartları...
Kim başvurabilir?
Hane bireyi
Kimler faydalanabilir?
Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklar
Gereken evrak nedir?
Kimlik Kartı (99 ile başlayan)
Ne kadar ödeniyor?
Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
Kız öğrencilere aylık 100 TL
Erkek öğrencilere aylık 90 TL
9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
Kız öğrencilere aylık 150 TL
Erkek öğrencilere aylık 130 TL
Nasıl ödenir?
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.