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Haberler Ekonomi Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet'ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet'ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Okullar 12 Eylül'de açılıyor. Anasınıfına başlayacak öğrencilerin velileri ve ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri para yardımı alabilir mi sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği üzere üniversiteler KYK bursu alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir çok başlık altında ödeme yapıyor. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Talepler e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar

29.08.2022 10:50 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:50
Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Devlet; 'Şartlı Eğitim Yardımları', 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)' , 'Eğitim Materyali Yardımı' , 'Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı' , 'Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar' , 'Muhtelif Eğitim Yardımları' ve 'Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı' başlıkları ile öğrencilere bir çok para yardımı yapıyor. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala da milyonlarca öğrenci ve velisi para yardımını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. İşte başvuru şartları...

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Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Devlet sosyal yardım programları kapsamında bir çok para yardımı yapıyor. Bu yardımların bir kısmı da öğrencilere ayrıldı. İşte 7 başlıkta öğrenciler için destekler;

Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

YABANCILARA YÖNELİK ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (YŞEY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.

Öğrencilere 7 müjde! Okul okuyana devletten destek ödemesi! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Kim başvurabilir?

Hane bireyi

Kimler faydalanabilir?

Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklar

Gereken evrak nedir?

Kimlik Kartı (99 ile başlayan)

Ne kadar ödeniyor?

Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
Kız öğrencilere aylık 100 TL
Erkek öğrencilere aylık 90 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
Kız öğrencilere aylık 150 TL
Erkek öğrencilere aylık 130 TL

Nasıl ödenir?

Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.

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