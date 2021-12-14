Son dakika faiz indirimleri, yeni kampanyalar! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank... 120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri!
Ardı ardına açıklama yapıldı. 120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi paketleri! 2021 yılının son faiz kararına imza atmaya hazırlanan TCMB, yeni bir faiz indirimine gidebilir. Arka arkaya gelen indirimler sonrasında kamu bankaları öncülüğünde ise konut kredisi faiz oranları düşürülmüştü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında 3 büyük kamu bankası Vakıf, Halk ve Ziraat Bankası oranlarını güncelledi. İşte en uygun konut kredisi faiz oranları.
14.12.2021 08:42
- Son Güncelleme: 14.12.2021 08:42
Kasım ayında TCMB'nin 100 baz puan değerinde faiz oranlarını düşürmesinin ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere 3 kamu bankası öncülüğünde banka kredisi faiz oranları da düşürüldü. Yeni karar sonrasında ise bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başladı.
Geçtiğimiz ekim ayında Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklama ile kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre toplamda 200 baz puana kadar indirim yapma kararı almışlardı. Devam eden dönemde Merkez Bankası'nın indirimlerinin devam etmesi oranların aynı seviyelerde kalmasına neden oldu.