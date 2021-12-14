Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! 15 Ocak'a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!
2022 yılına az bir süre kala memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2021'in son 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları belli olacak. Hükümet ve memur sendikaları arasında yapılan görüşmelerden ipuçları gelmeye başlıyor. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacağı belirtildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ile maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...
14.12.2021 12:02
- Son Güncelleme: 14.12.2021 12:03
15 Ocak'a kadar belli olacak! Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor! Memur maaşlarına ocakta enflasyon farkının üzerine ilave artış yapılacağı bilgisi verildi. Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacağı belirtildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...