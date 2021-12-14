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Haberler Ekonomi Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! 15 Ocak'a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! 15 Ocak'a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

2022 yılına az bir süre kala memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2021'in son 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları belli olacak. Hükümet ve memur sendikaları arasında yapılan görüşmelerden ipuçları gelmeye başlıyor. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacağı belirtildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ile maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...

14.12.2021 12:02 - Son Güncelleme: 14.12.2021 12:03
Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022’de dolacak! 15 Ocak’a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

15 Ocak'a kadar belli olacak! Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor! Memur maaşlarına ocakta enflasyon farkının üzerine ilave artış yapılacağı bilgisi verildi. Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacağı belirtildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022’de dolacak! 15 Ocak’a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor.

Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022’de dolacak! 15 Ocak’a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.

Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022’de dolacak! 15 Ocak’a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek.

Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022’de dolacak! 15 Ocak’a kadar belli olacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor!

İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor.

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