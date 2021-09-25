Son dakika faiz depremi! Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING... 

Bankalar duyurdu. Faiz oranları değişti! Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, , Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING ve başka bankalar kredi faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli gereksinimleri amacıyla kredi çekmek isteyenler kendilerine en ideal faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel kredi faiz oranları