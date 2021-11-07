Son dakika faiz depremi: 6 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları değişti! En yüksek faiz seviyesi...

Kamu bankaları bu dönemde biraz daha ağır kalırken özel bankalarda ise resmen faiz savaşı yaşandı. Peş peşe oluşturulan güncellemeler ile vatandaştan mevduat toplama yarışına girişen özel bankalarda faiz artırımı haberleri son dakika duyurusu olarak açıklandı. Peki, Türk Lirası ve dolar hesabı olanlar amacıyla en yüksek faiz veren banka hangisi, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz seviyesi yüzde kaç, parası olanlar ne yapmalı?