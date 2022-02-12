A101'de indirim çılgınlığı başladı! Hafta sonu kampanyası duyuruldu! 14 Şubat'a özel dev fırsatlar! 13,95'e düştü! Katalogdaki o ürünlerde...
Hafta sonu A101 aktüel mamüller kataloğu ilgi çekiyor. Vatandaşlar market alışverişine çıkmadan evvel A101'in aktüel kataloğunu incelemek istiyor. Bu hafta sonu A101'de görülmemiş mamüller indirimlerle yer alıyor. Peki bu mamüller neler? Gıda, elektronik mamüller, iç giyim, züccaciye, bilhassa de 14 Şubat'ın gelmesi ile eş güdümlü çiçeklerde indirim yapıldı. Canlı çiçekler 13,95 TL'den başlıyor. İşte A101 hafta sonuna özel indirimleri...
12.02.2022 14:50
- Son Güncelleme: 12.02.2022 14:50
A101 hafta sonu kampanyası duyuruldu. Aldın Aldın sloganıyla yeni indirimli ürünler belli oldu. 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte zincir marketlerde de özel kampanyalar başladı. Canlı çiçeklerde indirimler dikkat çekti. A101'de indirim furyası başladı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Canlı Çiçek Büyük Orkide Ve Antoryum 49, 95 TL'den satılıyor. Elektronik aletlerde de göz kamaştıran fiyatlar yer alıyor. İşte indirimli ürünlerin tamamı...