Son dakika EYT haberleri... EYT’de yeni detay! Emekliliği 2 ila 17 yıl uzayan sigortalılar...
Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili son dakika haberlerini anbean takip ediyor. Yasadan kimin yararlanıp kimin yararlanamayacağı büyük merak konusu. EYT'de bir detay dikkat çekti. 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılar EYT'den yararlanabilecek mi? İşte detaylar...
16.02.2022 09:03
- Son Güncelleme: 16.02.2022 09:03
İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
'EMEKLİLİĞİ 2 İLA 17 YIL UZAYAN SİGORTALILAR…'
EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.